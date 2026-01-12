È morto Matt Kwasniewski-Kelvin dei Black Midi, aveva 26 anni

È morto giovanissimo, a soli 26 anni, Matt Kwasniewski-Kelvin dei Black Midi.

La notizia è stata comunicata dalla Rough Trade, etichetta della band inglese. La label riporta una dichiarazione della famiglia: «È con grande tristezza che Matthew Kwasniewski-Kelvin è morto dopo una lunga battaglia con la sua salute mentale. Un musicista di talento e un giovane gentile e amorevole che non ha ce l’ha fatta nonostante tutti gli sforzi. Matt aveva 26 anni. Sarà sempre amato».

Continua il comunicato: «Ti prego, dedica un momento a controllare che i tuoi cari stiano bene, così potremo impedire che questo accada ai nostri giovani». La causa ufficiale della morte non è ancora stata rese pubblica.

Matt aveva fondato la band nel 2015, lasciandola nel 2020, poco dopo il primo album.