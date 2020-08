È morto Martin Birch, storico produttore di Iron Maiden, Deep Purple e molti altri

È morto Martin Birch, produttore tra gli altri di di Iron Maiden, Fleetwood Mac, Deep Purple. Aveva 71 anni. La notizia è stata confermata dal frontman dei Whitesnake David Coverdale.

Negli anni ’80 era diventato il produttore di punta degli Iron Maiden, producendo tutti i dischi della band da Killers del 1981 a Fear of the Dark del 1992. Nella sua carriera, ha lavorato con i Whitesnake (fino a Slide It In del 1984), Black Sabbath (Heaven and Hell), Mob Rules e molti altri.

Le parole di Coverdale: «È col cuore a pezzi che vi dico che ho appena ricevuto la notizia che il mio carissimo amico e produttore Martin Birch è morto. Martin è stata una grande parte della mia vita, mi ha aiutato dalla prima volta che ci siamo incontrati. I miei pensieri e le mie preghiere alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti i suoi fan».

It is with a very heavy heart I’ve just had verified my very dear friend & producer Martin Birch has passed away…Martin was a huge part of my life…helping me from the first time we met through until Slide It In…Mt thoughts & prayers to his family, friends & fans…💔💔 pic.twitter.com/J4UyDiG9zR

— David Coverdale (@davidcoverdale) August 9, 2020