È morto Mark Sheehan degli Script

Mark Sheehan, chitarrista e membro fondatore degli Script è morto nella giornata di ieri dopo una breve malattia. Aveva solo 46 anni.

A darne il triste annuncio è stata la stessa band via Facebook, scrivendo: «Mark Sheehan, amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico, è morto quest’oggi in ospedale dopo una breve malattia. Chiediamo ai fan di rispettare la privacy della sua famiglia in un momento così tragico».

Sheehan aveva saltato gli ultimi due tour della band negli States (nel 2021 e nel 2022) per stare vicino ai tre figli e alla moglie, ma era successivamente rientrato nella formazione per le successive date in Irlanda. Gli Script avevano in programmo di aprire il tour europeo di Pink previsto a giugno.