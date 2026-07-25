È morto Lou Koller, cantante dei Sick of It All

È morto Lou Koller, il frontman dell’hardcore band newyorkerse Sick of It All. Il cantante stava combattendo da tempo contro un adenocarcinoma. Aveva 59 anni.

«È con incredibile tristezza che annunciamo al mondo della comunità hardcore che Lou Koller è morto», si legge in un post della band sui social media. «Questa perdita ci travolge».

«Quest’anno avrebbe segnato il 40° anniversario dei Sick of it All come band», continua il post. «Lo spirito di squadra, l’impegno e l’entusiasmo di Lou sono sempre stati incrollabili nel corso degli anni. Abbiamo perso un amico caro e un frontman unico. Lou aveva il potere di risollevare il morale di tutti ai nostri con un sorriso e una battuta sarcastica, e conquistava il pubblico ovunque suonassimo, di ogni cultura e in ogni angolo del mondo».

«In questo momento di intenso dolore, dobbiamo ancora una volta riconoscere il grande aiuto e sostegno offerti da tutti coloro che hanno donato al fondo per le cure mediche di Lou. Tutti voi avete aiutato Lou a sentirsi speciale e amato mentre lottava in questi ultimi due anni. La sua battaglia ora è finita e può finalmente riposare. Speriamo che in qualche modo possa ancora vedere e sentire il segno che ha lasciato nel mondo».

Nel giugno 2024 Koller aveva annunciato ai fan che i dottori gli avevano trovato un tumore nel suo esofago che si era espanso fino allo stomaco, costringedolo così a smettere con la vita in tour.

Da Rolling Stone US.