È morto l’Alfredo della canzone di Vasco Rossi. Si chiamava Andrea Giacobazzi e aveva 66 anni. È morto per complicazioni post operatorie, riporta l’Ansa. Lascia la moglie Paola e il figlio Davide.

È stato Giacobazzi a ispirare Colpa d’Alfredo. Nel ricordarlo, il rocker spiega che «è stato tra i primi ad avere la “visione” di quello che è poi diventato Modena Park».

«Ciao Ciciui», scrive Vasco, «mi mancherai moltissimo. Sarai sempre vivo dentro il mio cuore! Wiva Andrea Giacobazzi (Colpa d’Alfredo)».

Vasco Rossi - Colpa D'Alfredo (Live Modena Park 2017)

Facendo sciupare coi suoi “discorsi seri e inopportuni” l’occasione di uscire con una ragazza conosciuta in un locale, Giacobazzi aveva ispirato Colpa d’Alfredo. Secondo La Gazzetta di Modena, il “fattaccio” era accduto al Terminal di Cognento

Così aveva raccontato quell’episodio: «Cercavo solamente di far ragionare un dj in forte ascesa, un tal Vasco Rossi. Volevo richiamarlo all’ordine ricordandogli dei suoi impegni professionali, aveva una serata in Romagna e con l’autostrada a due corsie rischiava di non arrivare in tempo». La ragazza era andata via non con Vasco, ma con un certo Santino. «Con una Bmw nuova di zecca parcheggiata fuori vede la ragazza e le chiede chi aspetta. Lei indica Vasco che di spalle parla con me. Com’è e come non è… Santino inizia a parlarle e le offre il passaggio. Lei accetta. Io dico a Vasco: oh guarda dove va la ragazza. Lui si gira, ci rimane male e così nasce la canzone…».

Giacobazzi, scrive oggi Vasco Rossi, «è sempre stato dalla mia parte anche quando molti mi voltavano le spalle… Facevano finta di non conoscermi… non credevano in quello che facevo. Lui insieme a Marengo (a Modena) mi sono sempre stati vicini. Questo vorrei ricordarlo perché so che lui ci teneva».