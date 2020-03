È morto Krzysztof Penderecki, il compositore che ha stregato Jonny Greenwood

È morto a 86 anni Krzysztof Penderecki, famoso compositore polacco. I familiari hanno dato la notizia ai media polacchi. Penderecki era uno dei massimi esponenti dell’avanguardia musicale polacca: ha studiato pianoforte e violino al Conservatorio di Cracovia, dove ha a lungo insegnato all’Accademia di musica.

Tra le opere più importanti della sua carriera ricordiamo la Trenodia per le vittime di Hiroshima, la Polymorphia per 48 strumenti ad arco, il requiem per la memoria di Papa Giovanni Paolo II. Ha firmato anche otto sinfonie, e la sua musica è stata usata per la colonna sonora di Shining e dell’Esorcista. Negli ultimi anni ha anche collaborato con Jonny Greenwood dei Radiohead e Beth Gibbons dei Portishead.

Il chitarrista ha incontrato Penderecki dopo un concerto – “Gli ho stretto la mano come un fanboy triste”, ha raccontato al Guardian –, e insieme hanno rivisitato la Trenodia e Polymorphia. Per quanto riguarda Beth Gibbons, il compositore ha diretto la Polish National Radio Symphony Orchestra per la sua interpretazione di Symphony of Sorrowful Songs op. 36.