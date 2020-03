È morto Kenny Rogers, icona della musica country

Dal rock psichedelico alle canzoni da film (vedi il Grande Lebowski), fino alle ballate country-pop, con la sua voce roca Kenny Rogers ha coperto diversi generi in 60 anni di musica e di performance. Avete presente Grazie perché, il duetto di Gianni Morandi con Amii Stewart? È il rifacimento di We’re Got Tonight, scritta da Bob Seger, e cantata proprio da Rogers con Sheena Easton.

Rogers, che era anche attore, fotografo, uomo d’affari e filantropo di fama mondiale, è morto venerdì notte per cause naturali: lo hanno annunciato sui social parenti e rappresentanti della leggenda della musica country.

“La famiglia Rogers è triste nell’annunciare che Kenny Rogers è deceduto ieri sera alle 22:25 all’età di 81 anni: è morto pacificamente a casa per cause naturali, assistito dal personale e circondato dai suoi cari”.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT

