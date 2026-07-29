È morto Kavinsky, aveva 50 anni

Kavinsky, il dj e produttore francese diventato uno dei simboli recenti della French touch, è morto a 50 anni. Vincent Belorgey, questo il suo vero nome, è stato trovato senza vita nel suo appartamento del 18esimo arrondissement di Parigi, come confermato da fonti di polizia e dalla procura della capitale. Il ritrovamento risale alla serata di martedì 28 luglio.

Le cause della morte restano per ora sconosciute. La procura di Parigi ha aperto un’indagine per stabilire l’origine del decesso, precisando che i soccorritori non hanno rilevato elementi sospetti sul posto. Nei prossimi giorni saranno effettuate le analisi necessarie per chiarire cosa sia accaduto.

Il suo nome è legato soprattutto a Nightcall, il brano del 2010 che ne ha decretato la fama internazionale. Nicolas Winding Refn lo scelse per aprire Drive, il film del 2011 con Ryan Gosling nei panni di uno stuntman di Hollywood che di notte fa da autista per rapine. Da lì il pezzo ha vissuto una seconda vita fatta di remix, cover e reinterpretazioni.

Kavinsky - Nightcall (Drive Original Movie Soundtrack) (Official Audio)

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Il grande pubblico lo aveva poi riscoperto di recente, proprio grazie a quel singolo. Nel 2024, infatti, aveva portato una nuova versione di Nightcall sul palco della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi, realizzata insieme ai Phoenix e alla cantante belga Angèle.

La sua musica nasceva dall’incrocio tra la French house e le atmosfere sintetiche delle colonne sonore anni Ottanta. Lo stesso Kavinsky raccontava di essersi ispirato ai videogiochi di quel decennio, a serie poliziesche come Miami Vice e al cinema di Dario Argento. In carriera ha pubblicato due album, OutRun nel 2013 e Reborn nel 2022, quest’ultimo uscito dopo un silenzio discografico lungo quasi dieci anni.