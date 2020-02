È morto Joseph Shabalala dei Ladysmith Black Mambazo

L’annuncio è arrivato con un tweet dell’account ufficiale dei Ladysmith Black Mambazo: “Il nostro fondatore, maestro e, cosa ancora più importante, padre ci ha lasciati oggi”. Joseph Shabalala è morto nella mattinata di martedì 11 febbraio in un ospedale di Pretoria. Aveva 78 anni.

Bhekizizwe Joseph Shabalala

Our Founder, our Teacher and most importantly, our Father left us today for eternal peace. We celebrate and honor your kind heart and your extraordinary life. Through your music and the millions who you came in contact with, you shall live forever. pic.twitter.com/2eDNFDUAGf

— Ladysmith Black Mambazo (@therealmambazo) February 11, 2020