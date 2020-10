È morto José Padilla, il padre spirituale del chill out

È morto domenica 18 ottobre José Padilla, il padre spirituale del chill out noto fra le altre cose per i dj set al Café Del Mar di Ibiza. Aveva 64 anni. Quest’anno gli era stato diagnosticato un cancro al colon.

In luglio, dopo avere appresso della malattia, aveva lanciato una raccolta fondi su GoFundMe. «La mia situazione è davvero brutta, dopo cinque mesi senza alcuna entrata sono al verde e non ho modo di pagare l’affitto. Vi chiedo umilmente se potete aiutarmi con le vostre donazioni. Grazie».

È stata la famiglia a comunicare la notizia della morte sui social: «Hola amigos. Con grande tristezza siamo qui a comunicarvi che José è morto serenamente nel sonno nella notte di domenica, qui nell’amata isola di Ibiza. Famiglia e amici ringraziano chiunque abbia inviato donazioni e messaggi di supporto che hanno reso meno difficili i suoi ultimi mesi. Un ringraziamento va anche allo staff dell’ospedale Can Misses per essersi preso cura di lui fino alla fine. Senza di lui i tramonti a Ibiza non saranno più gli stessi, ma la sua musica meravigliosa rimarrà per sempre con noi. Adiós maestro».

Spagnolo, nato a Barcellona e arrivato a Ibiza nel 1975, Padilla è entrato nella storia grazie alla residency al Café Del Mar che ha lanciato la tendenza del chill out, un modo alternativo e più contemplativo di intendere il djing. Il locale e i suoi dj set al tramonto hanno ispirato molti imitatori e la serie di mixtape chiamata appunto Café Del Mar, di cui ha curato le prime uscite. Il suo ultimo album è So Many Colours del 2015.

L’ultima foto che ha postato su Instagram, a maggio, è quella di un tramonto a Ibiza.