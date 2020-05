È morto Jorge Santana, chitarrista e fratello di Carlos

Jorge Santana è morto a 68 anni per cause naturali. A rivelarlo è stato il fratello maggiore, il leggendario Carlos, in un post su Facebook.

“Ci prendiamo del tempo per celebrare il magnifico spirito del nostro amato fratello Jorge”, ha scritto Santana. “Con il cuore, riesco a vederlo tra nostra madre Josefina e nostro padre Jose. Gli accarezzano il viso e gli baciano le mani, inondandolo di luce e amore. Ti amiamo e onoriamo la tua anima MEMO. Carlos e la famiglia Santana”.

Jorge Santana iniziò a suonare la chitarra all’età di 14 anni quando si trasferì dal Messico a San Francisco, unendosi a una band chiamata Malo (precedentemente chiamata The Malibus) negli anni ’60, che avrebbe firmato la Warner Brothers nel 1972. Dopo che il gruppo si sciolse, pubblicò due album da solista, un disco omonimo e un altro dal titolo It’s All About Love.

Jorge ha fatto un tour con il fratello Carlos e ha anche lavorato nella sua società di management come direttore delle relazioni con gli artisti, prima di scrivere, registrare e pubblicare un album chiamato Santana Brothers con lui e il cugino, Carlos Hernandez.