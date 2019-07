È morto Johnny Clegg, la voce della lotta all’Apartheid in Sud Africa

Johnny Clegg, lo Zulu Bianco, è morto a 66 anni a causa di un cancro al pancreas. Era nato in Inghilterra, ma si era trasferito in Sud Africa da bambino e qui era diventato famoso negli anni ’80, perché fu tra i primi musicisti bianchi a suonare in band nere, i Juluka e Savuka, con cui mischiava pop contemporaneo a sonorità locali. Ai tempi dell’Apartheid il suo fu un gesto rivoluzionario. In tutta la sua carriera ha condotto una battaglia civile contro razzismo e segregazione ed è stato per anni in prima fila per chiedere la scarcerazione di Nelson Mandela, come cantava nella sua canzone più famosa, Asimbonanga.