È morto John Gosling, tastierista dei Kinks negli anni ’70

John Gosling, tastierista dei Kinks durante gli anni ’70 è morto all’età di 75 anni.

A darne la notizia è stata la stessa band attraverso un comunicato sui propri social: «Siamo davvero tristi per la notizia della morte di John Gosling. Mandiamo le nostre condoglianze alla moglie e alla famiglia». Poi i singoli membri della band ancora in vita hanno deciso di laciare un loro pensiero su Gosling.

«Sono costernato per la scomparsa di John Gosling», ha scritto Dave Davies, voce e chitarra della band. «John è stato un amico e un importante elemento per la musica dei Kinks durante i suoi giorni con noi. Un fantastico uomo, un fantastico musicista». Mick Avory, batterista del gruppo, si è soffermato sul lato umano del musicista: «Oggi abbiamo perso un amico e un collega. Un grande musicista con un fantastico senso dell’umorismo. Questo lo rendeva il membro più popolare della band, e ci ha lasciato con dei ricordi molto felici. Che dio lo benedica».

John Gosling ha fatto parte dei Kinks dal 1970 al 1978, partecipando a dieci differenti album della band. Le sue prime registrazioni sono state per l’album Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One del 1970 mentre le ultime risalgano a Misfits del 1978.