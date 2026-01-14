È morto John Forté, storico producer dei Fugees

Il produttore hip-hop John Forté è morto nella sua casa a Chilmark in Massachusetts all’età di 50 anni. Sean Slavin, a capo del dipartimento di polizia, ha rivelato che non sono stati trovati segni di violenza o “cause evidenti di morte”. Per questa ragione è stata predisposta una autopsia.

Forté, nato a Brownsville, Brooklyn, era celebre per aver prodotto due brani e una bonus track di The Score, il fondamentale album dei Fugees diventato pietra miliare del genere. Stiamo parlando di Family Business, Cowboys e Fu-Gee-La. Per questa ragione Forté era stato nominato ai Grammy. Il producer, inoltre, aveva seguito il gruppo in tour.

Negli anni Forté ha lavorato anche all’album solista Wyclef Jean Presents The Carnival del membro dei Fugees. Dal ’98 in poi aveva preferito la carriera solista, pubblicando un totale di 5 album con collaborazioni importanti come quelle di Herbie Hancock, Tricky, DMX, Fat Joe. Aveva anche fatto parte del collettivo di Jean Refugee Cam All-Stars.

Nel 2000, invece, era stato arrestato all’aeroporto internazionale di Newark dopo essere stato trovato con una valigetta contenente cocaina liquida per un valore di un milione e mezzo di dollari. Condannato a 14 anni di prigione, era stato graziato dal Presidente George W. Bush nel 2008, ritornando così alla musica.

«Questa fa male. Forté ha raggiunto gli angeli. Le leggendo non muoiono mai», le parole di Wyclef Jean.





Da Rolling Stone US.