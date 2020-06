È morto Joey Image, ex batterista dei Misfits

È morto a 63 anni Joey Image, ex batterista dei Misfits nei primi anni di attività. La causa di morte non è ancora stata ancora ufficializzata, anche se il musicista aveva un cancro al fegato dal 2016. A dare la notizia per primi la pagina Facebook The New York Hardcore Chronicles:

Nato nel 1957, si unì alla band nel 1978 per suonare negli EP Horror Business e Beware. Sua anche la batteria della raccolta del 1985 Legacy Of Brutality. Image lasciò la band nel 1979. Si riunì con la band nel 2000 per un concerto in Florida.