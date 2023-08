È morto Jamie Reid, l’artista dietro le grafiche dei Sex Pistols

È venuto a mancare, a 76 anni, Jamie Reid, l’artista che ha curato le grafiche dei Sex Pistols. Il punk non sarebbe stato il punk che conosciamo oggi senza Reid, l’uomo che più di tutti ha conferito un’estetica al movimento tra il 1976 e il 1979 ideando e realizzando copertine storiche come quelle per l’unico album di inediti dei Pistols, Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, e dei singoli Anarchy in The UK, God Save The Queen (in cui deturpò un classico ritratto della Regina Elisabetta II), Pretty Vacant e Holidays in the Sun.

Tra i primi a ricordarlo il critico Jon Savage che con Reid curò il catalogo Up They Rise: The Incomplete Works of Jamie Reid uscito nel 1987: «La sua abilità di rendere accattivanti delle idee visuali complesse era perfetto per i Sex Pistols».

Non è stato comunicato il motivo della morte.