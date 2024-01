È morto il pioniere del soul jazz Les McCann

È morto Les McCann. Il pianista, cantante e pioniere del soul jazz se n’è andato venerdì scorso. Aveva 88 anni. Non è stata resa nota la causa del decesso, ma il manager Alan Abrahams ha detto a NBC News che il musicista è morto in un ospedale di Los Angeles dopo aver sviluppato una polmonite una settimana fa. Secondo il New York Times, McCann era ricoverato da quattro anni in una casa di cura a L.A.

McCann è ricordato soprattutto per la canzone di protesta del 1967 Compared to What, pubblicata col sassofonista Eddie Harris, ma nel corso della carriera ha pubblicato più di 50 album. La sua musica è stata rivitalizzata soprattutto attraverso i sample in campo rap: 10 Crack Commandments di Notorious B.I.G. campiona la sua Vallarta; After Hours degli A Tribe Called Quest contiene elementi di North Carolina; Next Episode di Snoop Dogg e Dr. Dre ospita un campionamento di Go on and Cry. Sarebbero quasi 300 gli artisti che lo hanno campionato, una lista che va da Warren G ai Cypress Hill.

Nato nel 1935 a Lexington, Kentucky, McCann forma un trio dopo essere stato congedato dalla Marina. Quando ancora è in servizio, si esibisce all’Ed Sullivan Show dopo aver vinto una gara di canto. La cover di Compared to What, in origine un pezzo di Eugene McDaniels, è datata 1969 ed è uno dei maggiori successi della sua carriera. McCann e Harris la eseguono al Festival di Montreux del 1969. Nel testo si fa riferimento non solo alla guerra in Vietnam, ma anche a varie forme di ipocrisia e ingiustizia sociale. Da allora, la canzone è stata rifatta da oltre 250 artisti.

«Poco prima di salire sul palco per la prima volta in vita mia ho fumato dell’hashish», scrive McCann nelle note di copertina di Swiss Movement, l’album che contiene la registrazione di quel concerto storico. «Non sapevo manco dove fossi. Ero disorientato. Gli altri mi hanno detto “forza, suona”. In qualche modo mi sono rimesso in sesto e siamo partiti».



Compared to What è stata poi pubblicata su singolo. Sotto contratto con la Atlantic, McCann ha pubblicato una dozzina di album per l’etichetta tra cui Invitation to Openness e Layers, rispettivamente del 1971 e del 1972, dove suona tastiere e sintetizzatori influenzato dal lavoro svolto da Joe Zawinul nella band di Miles Davis.

Negli anni seguenti ha imboccato una strada musicalmente più tradizionale, muovendosi tra jazz, pop e soul, tornando occasionalmente al pianoforte, ma concentrandosi soprattutto sul canto, anche a seguito di un ictus che l’ha colpito nel 1994. Il suo ultimo album è A Time Les Christmas del 2018.

McCann ha svolto parallelamente l’attività di fotografo. I suoi scatti sono stati raccolti nel 2015 nel libro Invitation to Openness: The Jazz & Soul Photography of Les McCann 1960-1980.