È morto il co-autore di ‘Like a Virgin’ di Madonna e di ‘True Colors’ di Cyndi Lauper

È morto Billy Steinberg. Il nome potrebbe non dire granché, ma è il co-autore di alcune delle grandi hit anni ’80 e oltre, spesso interpretate da cantanti di sesso femminile. Si va da Like a Virgin di Madonna a True Colors di Cyndi Lauper. Steinberg aveva 75 anni. È morto a Los Angeles a causa di un tumore.

Era quello che un tempo in Italia veniva chiamato paroliere, l’autore dei testi di grandi hit, spesso in coppia con Tom Kelly che si occupava della parte musicale. Non di rado, alla scrittura dei testi partecipavano altri autori tra cui l’interprete. Molti suoi versi, brevi ed efficaci, quasi slogan, sono entrati nella storia del pop. Oltre alle hit citate di Lauper e di Madonna, scritta quest’ultima dopo la fine di una relazione, ha centrato con Kelly altri numeri uno negli Stati Uniti come Eternal Flame delle Bangles, So Emotional di Whitney Houston, I Drove All Night (Lauper e Roy Orbison), I Touch Myself dei Divinyls, I’ll Stand by You dei Pretenders. La coppia ha anche scritto pezzi come Sex as a Weapon di Pat Benatar, Look Me in the Heart di Tina Turner, Spirit of Love di Laura Branigan, In Your Room ancora delle Bangles.

Pura professionalità americana, ingegno e sensibilità messi al servizio del pop e di canzoni dai testi quasi sloganistici, aveva anche messo in piedi con Kelly un gruppo chiamato i-Ten (con la i minuscola, nella prima metà degli anni ’80, molti anni prima dei device della Apple). Il loro pezzo forte era Alone, poi portata al successo delle Heart nel 1987. Ovviamente nella band suonavano session men di prima categoria: Steve Lukather dei Toto alla chitarra, Alan Pasqua al piano, Mike Baird alla batteria. Prima ancora, aveva formato un gruppo chiamato Billy Thermal. Proprio grazie a loro si era fatto notare come autore nel mondo della discografia americana: una canzone dal lui scritta per la band, How Do I Make You, è stata poi incisa da Linda Ronstadt nel 1980, dando il via alla sua carriera di autore.

Dopo che Kelly si è ritirato, Steinberg ha collaborato con altri autori di musica tra cui Rick Nowels coi quali ha scritto pezzi come Falling into You poi portato al successo da Celine Dion, All About Us delle t.A.T.u., Give Your Herat a Break di Demi Lovato. Nel 2011 Steinberg e Kelly sono entrati nella Songwriters Hall of Fame.

«Mi ha trasmesso non solo l’amore per la musica, ma anche la disciplina, l’integrità e rispetto per la grande arte della composizione, credeva nella necessità di costruire cose che durano», ha detto il figlio Ezra, a sua volta autore. «Era un grande autore di testi e collaboratore», dice oggi Cyndi Lauper, lui e Tom avevano un modo tutto loro di catturare tutto lo spettro delle emozioni». Ha sviluppato «una estetica tutta sua che gli permetteva di creare una storia intera con una o due frasi. Era unico nel suo genere», ha detto Nowels. «Aveva una conoscenza enciclopedica della canzone popolare».