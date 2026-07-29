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È morto il cantautore premio Oscar Glen Hansard

L'arsita irlandese è stato coinvolto in un incidente in moto. Aveva 56 anni.

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È morto il cantautore premio Oscar Glen Hansard

Glen Hansard. Foto: Redferns

Il cantautore irlandese Glen Hansard, diventato famoso a livello internazionale grazie al suo ruolo nel film drammatico Once del 2007, è morto in un incidente motociclistico all’età di 56 anni. La notizia del decesso è stata confermata dalla ATC Management, l’agenzia che lo rappresentava.

La famiglia di Glen è profondamente scioccata e addolorata per questa tragica perdita e chiede privacy in questo momento estremamente difficile», si legge nella loro dichiarazione. «La famiglia è grata per il sostegno ricevuto e desidera ringraziare i servizi di emergenza intervenuti sul posto. Poiché la vicenda è tuttora oggetto di un’indagine in corso da parte della polizia, al momento non verranno rilasciati ulteriori commenti».

Hansard, che era anche il frontman della rock band The Frames, è morto mercoledì in seguito a un incidente a Dublino. La polizia e i servizi di emergenza sono stati chiamati sul posto poco prima delle 4:30 del mattino dopo aver ricevuto segnalazioni di una collisione.

Il cantautore ha vinto l’Oscar per la migliore canzone originale con Falling Slowly, che ha scritto e interpretato nel film Once insieme alla sua co-protagonista ed ex compagna Markéta Irglová. Hansard è stato attivo nel mondo della musica fino alla sua morte e il mese scorso ha pubblicato il secondo volume del suo album Don’t Settle – Transmissions East & West .

Hansard è nato a Ballymun, Dublino, nel 1970 e ha iniziato la sua carriera esibendosi come musicista di strada nella capitale irlandese da adolescente. Ha formato i The Frames nel 1990 e ha raggiunto la notorietà grazie al suo ruolo di chitarrista, Outspan Foster, nel film The Commitments di Alan Parker.

Ma è stato Once del 2007 a rivelarsi una delle opere più amate e durature di Hansard. Il film di John Carney segue Hansard e Irglová nei panni di due musicisti squattrinati a Dublino che si innamorano lentamente. Il film ha incassato 23 milioni di dollari in tutto il mondo.

Glen Hansard, Marketa Irglova - Falling Slowly (Official Video)

Nel 2022 Hansard era diventato padre di Christy, avuto con la sua compagna, la poetessa finlandese Maire Saaritsa.

Da Rolling Stone US.

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