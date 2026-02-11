 È morto il batterista dei Pogues | Rolling Stone Italia
È morto il batterista dei Pogues

Andrew ‘The Clobberer’ Ranken è stato un membro fondatore e «cuore pulsante» della band. Aveva 72 anni

I Pogues nel 1986. Da sinistra a destra: Shane MacGowan, James Fearnley, Spider Stacy, Philip Chevron, Terry Woods, Cait O'Riordan, Andrew Ranken, and Jem Finer

Foto: Gary Gershoff/Getty Images

È morto Andrew ‘The Clobberer’ Ranken, batterista e membro fondatore dei Pogues. La notizia è stata data dai suoi compagni di band. Ranken aveva 72 anni.

«È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andrew Ranken, batterista, membro fondatore e cuore pulsante dei Pogues», si legge nella caption, accompagnata da un collage di immagini che lo ritraggono durante le esibizioni dal vivo nel corso degli anni.

«Andrew, grazie di tutto, per la tua amicizia, il tuo spirito e la tua generosità, e naturalmente per la musica. Sarai per sempre un amico e fratello», scrive ancora la band. «I nostri pensieri e il nostro affetto vanno alla sua famiglia in questo momento triste e difficile».

