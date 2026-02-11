È morto il batterista dei Pogues

È morto Andrew ‘The Clobberer’ Ranken, batterista e membro fondatore dei Pogues. La notizia è stata data dai suoi compagni di band. Ranken aveva 72 anni.

«È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andrew Ranken, batterista, membro fondatore e cuore pulsante dei Pogues», si legge nella caption, accompagnata da un collage di immagini che lo ritraggono durante le esibizioni dal vivo nel corso degli anni.

«Andrew, grazie di tutto, per la tua amicizia, il tuo spirito e la tua generosità, e naturalmente per la musica. Sarai per sempre un amico e fratello», scrive ancora la band. «I nostri pensieri e il nostro affetto vanno alla sua famiglia in questo momento triste e difficile».