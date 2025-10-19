È morto il bassista dei Limp Bizkit

Sam Rivers, bassista dei Limp Bizkit, è morto. Aveva 48 anni. La notizia è stata confermata dalla band, ma la causa della morte non è ancora stata comunicata.

«Oggi abbiamo perso un nostro fratello, un compagno di band», scrive la band su Instagram. «Sam Rivers non era solo il nostro bassista, era pura magia, la pulsazione dietro ogni canzone, la calma nel caos, l’anima del suono».

«Fin dalla prima nota che abbiamo suonato insieme, Sam ha portato una luce e un ritmo che non potranno mai essere sostituiti. Il suo era un talento naturale, la sua presenza indimenticabile, il suo cuore enorme. Abbiamo condiviso tanti momenti – alcuni frenetici, altri tranquilli, altri ancora bellissimi – e ognuno di essi ha avuto un significato speciale perché c’era Sam».

Continua la band: «Era un essere umano unico nel suo genere. Una vera leggenda tra le leggende. Il suo spirito vivrà per sempre in ogni groove, ogni palco, ogni ricordo. Ti vogliamo bene, Sam. Ti porteremo sempre con noi».

Da Rolling Stone US.