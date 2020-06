È morto Huey, il rapper di ‘Pop, Lock & Drop It’

Il rapper Huey, famoso per il singolo Pop, Lock & Drop It, è stato ucciso. Secondo la ricostruzione della stampa americana, Huey è stato coinvolto in una sparatoria avvenuta a St. Louis lo scorso giovedì, ed è morto subito dopo l’arrivo in ospedale. Aveva 31 anni. Al momento, la polizia locale non ha diffuso dettagli sul movente o sulla presenza di eventuali sospetti.

Nel 2006, quando Huey era ancora un adolescente, Pop, Lock & Drop It è arrivata al sesto posto della classifica dei singoli più venduti in America, e al secondo di quella dedicata al rap. Successivamente ha firmato per Jive Records, con cui ha pubblicato l’album di debutto Notebook Paper, a cui hanno collaborato T-Pain, Troy Songz e Yo Gotti. Dopo il secondo album Redemption, uscito nel 2010, Huey ha firmato per Brick Squad di Waka Flocka Flame, ma il suo terzo disco non è mai uscito.