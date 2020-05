È morto Hillard “Sweet Pea” Atkinson, voce dei Was (Not Was)

Hillard “Sweet Pea” Atkinson, voce dei Was (Not Was), è morto martedì a Los Angeles dopo un attacco cardiaco. Aveva 74 anni. La notizia è stata confermata dal chitarrista Randy Jacobs, che aveva suonato con lui nel gruppo: «Era unico, aveva un’aura», ha detto a Billboard. «Camminava sul palco e aveva già conquistato tutti, anche senza cantare una nota».



Nati nel 1979 a Detroit, i Was (Not Was) erano un gruppo pop funk che, alla fine degli anni ’80, aveva raggiunto una certa popolarità con la hit Walk the Dinosaur. Successivamente Atkinson ha pubblicato due album solisti – l’ultimo, Get What You Deserve, è uscito nel 2017 – e collaborato con giganti come Bob Dylan, Elton John, Iggy Pop, Brian Wilson e Kris Kristofferson.