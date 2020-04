È morto Hamilton Bohannon, leggenda della disco music

Venerdì 24 aprile è morto Hamilton Bohannon, icona della musica dance e punto di riferimento del genere. Aveva 78 anni. Era uno dei percussionisti e batteristi più importanti della Motown, dove ha iniziato come batterista di Stevie Wonder.

Nel corso della sua carriera ha suonato con molti artisti dell’etichetta – Marvin Gaye, i Four Tops e Diana Ross –, poi, negli anni ’70, si è messo in proprio ed è diventato produttore: Let’s Start the Dance diventerà il suo più grande successo, e una delle canzoni simbolo di tutta la disco music. Nel corso degli anni i suoi brani sono stati campionati da moltissimi artisti, tra cui Jay Z e Snoop Dogg.