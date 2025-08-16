È morto Guido “Big Talu” Costamagna, storico fonico della musica italiana

È scomparso nella notte tra il 14 e il 15 agosto, nella sua casa di Mondovì, Guido Costamagna, per tutti “Big Talu”. Aveva 60 anni e per oltre trent’anni è stato una figura centrale nella scena live italiana, lavorando come fonico e tecnico di palco insieme ad artisti come Subsonica, Marlene Kuntz, Africa Unite, Afterhours, Ermal Meta, Verdena o Modena City Ramblers, solo per citarne alcuni.

A dare la notizia sono stati proprio i Modena City Ramblers, con cui Costamagna ha lavorato a lungo: «Era per noi un fratello e sempre lo rimarrà. Ci stringiamo forte a Mari, Nicola e Nina e a tutte le persone che hanno imparato ad amarlo in questi anni di musica», ha scritto la band sui propri canali social. «Una grande perdita come amico e come professionista: serio ma sempre con il sorriso sul volto, competente, disponibile e a disposizione, cosa che in questo lavoro è una rarità. Grazie Talu, grazie per tutto quello che hai fatto per noi», ha aggiunto l’ex frontman della band, Stefano “Cisco” Bellotti.

Tra i ricordi condivisi in queste ore dagli artisti italiani, anche i Subsonica: «Con il cuore a pezzi salutiamo un amico che ci ha lasciati questa notte. Talu, il Big Talu generoso, gioviale, sorridente tanto quanto professionale e efficiente che ha seguito con il suo service un lungo pezzo della nostra storia». «Hai ispirato in modo scrupoloso e paterno tantissime carriere di ragazzi che con te hanno iniziato e che oggi continuano, in tutta Italia, a fare questo mestiere. Come si deve», ha scritto Max Casacci sotto una foto che li ritrae insieme. «Da che ho ricordi di me su di un palco, ci sei sempre stato, a volte ho sconfitto la mia timidezza e paura perdendomi nei tuoi sorrisi e nella gioia di vivere che esplodeva dentro te. Mi mancherai, ci mancherai a tutti amico mio», la dedica di Samuel.

Al fonico hanno reso omaggio anche gli Afterhours e Manuel Agnelli: «Siamo cresciuti professionalmente insieme Un’avventura meravigliosa. Abbiamo vissuto insieme l’epopea del Tora! Tora!, il nostro festival itinerante all’inizio degli anni 2000, per il quale la partecipazione di Talu fu fondamentale per tutte e 5 le edizioni Lo ricordiamo sempre con il sorriso sulle labbra e con un entusiasmo contagioso». «Carissimo Talu, eri una eccellenza del nostro mondo, che hai sempre interpretato con l’energia indomabile di chi ama la musica», hanno scritto i Marlene Kuntz.