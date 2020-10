È morto Gordon Haskell, bassista ed ex membro dei King Crimson

Gordon Haskell, bassista e cantautore che negli anni ’70 ha suonato con i King Crimson, è morto a 74 anni. La notizia arriva dalla sua pagina Facebook ufficiale: «È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Gordon, un grande musicista e una persona meravigliosa che mancherà a molti».

Dopo aver suonato nei League of Gentlemen, la band pre-Crimson dell’amico d’infanzia Robert Fripp, Haskell ha partecipato a due album dei giganti del prog: In The Wake of Poseidon (ha cantato nel brano Cadence and Cascade) e Lizard. Ha lasciato la band nel settembre 1970. «Il periodo che ha passato nei KC non è stato particolarmente felice», dice un comunicato pubblicato sui social della band, «ma il suo lavoro è particolarmente apprezzato nella community del gruppo».

Successivamente Haskell ha iniziato una carriera solista. Il suo maggior successo fu How Wonderful You Are, singolo del 2001 estratto dall’album Look Out.