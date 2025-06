È morto Giovanni Di Cosimo, il trombettista di ‘Propaganda Live’ e non solo

È morto ieri Giovanni Di Cosimo. Il trombettista era noto tra le altre cose per far parte della band di Propaganda Live. Aveva 61 anni. Non è stata resa nota la causa della morte.

«Con immenso dolore salutiamo Giovanni Di Cosimo, il nostro amico, fratello, trombettista dal cuore gentile», si legge sui social del programma di La 7. «Siamo vicini con tutto l’affetto possibile ai suoi cari, a sua figlia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ciao Giovanni, il tuo sorriso, la tua umanità, la tua arte rimarranno con noi, sempre».

Di Cosimo collaborava col team di Diego Bianchi dal 2013, ai tempi di Gazebo. È entrato poi a far parte del gruppo fisso della trasmissione guidato da Roberto Angelini. Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, Di Cosimo ha dato il via a progetti come Etruria Criminale Banda e Giovanni Di Cosimo NU. Ha suonato tra gli altri con Bruno Tommaso, Maria Pia De Vito, Gian Luigi Trovesi, Paolo Fresu, Danilo Rea, ha scritto musiche per il cinema, si è esibito in molti festival, da Umbria Jazz al Montreux Jazz Festival.

È il secondo lutto che colpisce la band del programma di La 7. Ad aprile era morta infatti la violinista Valentina Del Re, 44 anni.