È morto Ginger Baker, il batterista dei Cream

È morto a 80 anni Ginger Baker, il leggendario batterista dei Cream. Ricoverato in ospedale dal 25 settembre, attualmente non sono state rese note le cause della morte. La notizia della scomparsa è stata comunicata tramite i social.

Fondatore dei Cream insieme a Eric Clapton e Jack Bruce, Peter Edward Baker, soprannominato Ginger per il colore dei capelli, è ricordato come uno dei batteristi più influenti e innovativi del rock. Baker è al terzo posto nella classifica dei batteristi migliori di tutti i tempi di Rolling Stone.

We are very sad to say that Ginger has passed away peacefully in hospital this morning. Thank you to everyone for your kind words over the past weeks.

