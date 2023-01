È morto Fred White degli Earth Wind & Fire

È morto Fred White. Il batterista degli Earth Wind & Fire, fratello del bassista Verdine White e fratellastro del cantante Maurice, aveva 67 anni. L’annuncio arriva dalla famiglia. La causa del decesso non è nota.

«Ha raggiunto nei cieli i fratelli Maurice, Monte e Ronald e suona la batteria con gli angeli», ha scritto Verdine White su Instagram.

Bambino prodigio, aveva iniziato a suonare la batteria a 9 anni d’età. A 16 aveva già suonato in un album premiato con un disco d’oro, il Live di Donny Hathaway. È entrato nella band dei fratelli nel 1974, giusto in tempo per il boom commerciale dell’album That’s the Way of the World e del singolo Shining Star, entrambi al numero uno della classifica americana. È lui che suona in hit come September e Boogie Wonderland.

«Chi ha fatto scoccare la scintilla che m’ha spinto a suonare?», chiede Questlove su Instagram. «Ho passato fantastilioni di ore ascoltando e idolatrando Fred White degli Earth Wind & Fire e mi sono esercitato per un’eternità suonando su New World Symphony dall’album Gratitude. È stato anche uno dei primi batteristi mancini in cui mi sono imbattuto. Dopo aver visto il Raise Tour dell’81 su HBO, ho provato a suonare da mancino (al contrario) per un paio di settimane solo per vedere se potevo adattarmi come Fred/Phil Collins/Jellybean Johnson/Morris Day (sono in effetti mancino, ma sono destro quando suono). Rest In Beats».