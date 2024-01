È morto Frank Farian, fondatore dei Boney M. e dei Milli Vanilli

Frank Farian, fondatore dei Boney M. e “creatore” dei Milli Vanilli, è morto a 82 anni nella sua casa a Miami, Florida. A darne la notizia è la famiglia con un annuncio sui social.

Frank Farian ha fondato i Boney M. nel 1974, diventandone produttore e songwriter. È lui ad aver firmato brani come Daddy Cool e Rasputin portati poi al successo dal gruppo. Il musicista tedesco ha inoltre formato il supergruppo Far Comporation, lavorato con Meat Loaf e – come detto – inventato i Milli Vanilli. Lo zampino di Farian con i Milli Vanilli è storia. Il musicista scrisse e produsse i brani del duo, facendoli però cantare ad altre persone. All’apice del successo orchestrò un evento che smascherò i due membri ufficiali del progetto – Fab Morvan and Rob Pilatus – svelando che i due si esibivano facendo lip-synch.

