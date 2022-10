È morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni

«È andato via un pezzo della nostra vita». Sono queste le parole usate dai Ricchi e Poveri per comunicare la scomparsa di Franco Gatti, storico componente della band morto nella sua Genova a 80 anni.



Nel gruppo fin dagli esordi insieme a Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, Gatti aveva lasciato i Ricchi e Poveri nel 2016, per dedicarsi alla famiglia, salvo poi partecipare alla reunion sanremese e alla successiva pubblicazione di un Greatest Hits. Gatti era nato a Genova nel 1942 e aveva iniziato a cantare con gli altri tre nel 1967.



Tantissimi i successi del gruppo: da Sarà perché ti amo a Mamma Maria passando per Che sarà e molti altri. Nel 2013 Gatti aveva perso un figlio appena 23enne.

L’esibizione dei Ricchi e Poveri a Sanremo 2020: