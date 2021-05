È morto Franco Battiato

Come riporta Repubblica, è morto oggi il cantautore Franco Battiato nella sua casa in Sicilia dove viveva dopo essersi ritirato dalle scene negli ultimi anni. A confermarlo è la famiglia. Battiato aveva 76 anni ed era malato da tempo. I funerali si terranno in forma privata.

Tra i maggiori musicisti italiani viventi, Battiato era anche quello più eclettico: impossibile confinarlo all’interno di un solo genere, pioniere della musica elettronica ma anche autore di grandi successi della musica popolare come La cura e Centro di gravità permanente.