È morto Ennio Morricone

È morto nella notte in una clinica romana il musicista e compositore Ennio Morricone, vincitore di due premi Oscar e autore di colonne sonore per film come Per un pugno di dollari, C’era una volta in America e Nuovo cinema Paradiso. L’artista aveva 91 anni e qualche giorno fa era caduto rompendosi il femore: ricoverato, si è spento stanotte per le conseguenze della caduta.