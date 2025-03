È morto D’Wayne Wiggins dei Tony! Toni! Toné!

D’Wayne Wiggins, cantante, chitarrista e co-fondatore di Tony! Toni! Toné!, è morto venerdì 7 marzo. Aveva 64 anni.

La famiglia di Wiggins ha confermato la sua morte in un comunicato, spiegando che il musicista è morto venerdì mattina «circondato da amici e persone care». La famiglia ha raccontato che nell’ultimo anno Wiggins aveva «lottato privatamente e coraggiosamente contro il cancro alla vescica», aggiungendo: «Durante questa lotta, è rimasto impegnato e presente per la sua famiglia, la sua musica, i suoi fan e la sua comunità».

Prosegue il comunicato: «La vita di D’Wayne è stata incomparabile e la sua musica ha avuto un impatto su milioni di persone in tutto il mondo, anche nella sua città natale, Oakland, California. È stato chitarrista, produttore, compositore, filantropo, mentore e membro fondatore dei Tony! Toni! Toné!. Amava aiutare i giovani musicisti emergenti, contribuendo a plasmare le loro carriere».

Wiggins e suo fratello Raphael Wiggins (meglio conosciuto come Raphael Saadiq) hanno co-fondato Tony! Toni! Toné! con il cugino Timothy Christian a Oakland, dove sono cresciuti. Tra il 1988 e il 1996, il gruppo è diventato uno dei progetti di riferimento dell’epoca, con il suo mix di R&B, soul, funk e New Jack Swing. Hanno pubblicato quattro album (tre dei quali sono stati certificati platino), hanno portato cinque canzoni alla numero uno della classifica Billboard R&B Songs e hanno ottenuto tre successi nella Top 10 della Hot 100 con Feels Good, If I Had No Loot e Anniversary.

Da Rolling Stone US.