È morto Dre Love, uno dei messaggeri della dopa

È morto a 55 anni André Thomas Halyards, in arte Dre Love. Il suo nome è collegato in particolare alla scena hip hop italiana degli anni ’90. Le cause della morte sono state spiegate sui suoi social: «Dre se ne è andato nel pomeriggio di lunedì 19 circondato di persone e di affetto in seguito a complicazioni infettive, debilitato da una convivenza col mieloma durata otto anni».

Nato nel Queens a New York, Dre Love ha vissuto gran parte della sua vita a Firenze. Nei ’90 si è fatto conoscere nella scena come membro dei Radical Stuff con Kaos, Sean e DJ Skizo partecipando in seguito a I messaggeri della dopa e 107 elementi, i due album solisti di Neffa che hanno segnato l’universo rap italiano.

Ha collaborato anche con Almamegretta, Alex Britti e Irene Grandi. I funerali si terrano mercoledì 21 alle ore 15:30 presso la basilica di Santa Maria Novella.