È morto Domenico Gigi Canu dei Planet Funk

«È con grande dolore che i Planet Funk comunicano la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi all’età di 66 anni. Informazioni sulle esequie verranno comunicate appena possibile».

Con questo messaggio la band dà notizia della morte di uno dei suoi fondatori. Canu e Sergio Della Monica (scomparso nel 2018) facevano parte dei Souled Out!, formazione che nel 1999 si è fusa con i Kamasutra di Marco Baroni e Alex Neri per formare i Planet Funk a cui si sono aggiunti come vocalist in varie occasioni Dan Black, Alex Uhlmann. Sally Doherty.

Nel 2024 la band ha festeggiato i 25 anni di carriera, a febbraio 2025 ha pubblicato il singolo Nights in White Satin (Zamna Soundsystem Remix), remix della cover dei Moody Blues pubblicata mesi prima.