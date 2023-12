È morto Denny Laine, co-fondatore dei Moody Blues e membro degli Wings di McCartney

È morto Denny Laine a causa di una malattia polmonare interstiziale. Il musicista inglese co-fondatore dei Moody Blues, nonché braccio destro di Paul McCartney negli Wings aveva 79 anni.

«Ero al suo capezzale a tenergli la mano mentre gli facevo sentire le sue canzoni di Natale preferite», scrive la moglie Elizabeth Hines. «La mia vita non sarà più lo stessa. Denny era una persona meravigliosa, amorevole e dolce. Ha reso le mie giornate colorate, divertenti e piene di vita, proprio come era lui».

Cresciuto a Birmingham, Laine fonda nel 1964 i Moody Blues con Ray Thomas e Mike Pinder. Il loro primo successo, con Laine a voce e chitarra, è la cover di Go Now. La sua avventura nel gruppo dura poco: se ne va dopo la pubblicazione dell’album The Magnificent Moodies, insoddisfatto dalla gestione della band in quell’epoca pionieristica per l’industria musicale. «Ci sfruttavano», dirà.

Chiusa l’avventura coi Beatles, nel 1971 Paul McCartney lo chiama per suonare nel suo nuovo gruppo, gli Wings. Si sono conosciuti negli anni ’60 quando i Moody erano andati in tour coi Fab Four. In un certo senso, Laine diventa il braccio destro musicale di McCartney in quei primi anni in cui il musicista continua a chiedersi che direzione prendere dopo la fine dei Beatles.

Laine ha lasciato la sua traccia in hit come Live and Let Die, Jet, Silly Love Songs e Band on the Run, canzone e album (è considerato il migliore di Macca). È anche il co-autore di Mull of Kintyre, l’escursione del 1977 di McCartney nella musica folk britannica.

Dopo lo scioglimento degli Wings, Laine ha collaborato ad alcuni dischi di McCartney, è andato in tour e ha continuato a fare dischi a proprio nome. Uno dei migliori è Holly Days, raccolta di cover di Buddy Holly del 1977 in cui c’è l’impronta di McCartney, che lo produce e suona quasi tutto con la moglie Linda. Dal 2018 Laine fa parte della Rock and Roll Hall of Fame coi Moody Blues.

Oggi McCartney lo ricorda per il talento, il senso dell’umorismo, la generosità: «Ho molti bei ricordi degli anni con Denny, a partire dai primi tempi, quando i Beatles andavano in tour coi Moody Blues. Le nostre due band si rispettavano e si divertivano insieme. Denny è entrato negli Wings fin dal principio. Abbiamo scritto alcuni pezzi assieme, quello più riuscito è Mull of Kintyre che ha avuto un gran successo negli anni ’70. Ci eravamo allontanati, ma negli ultimi anni abbiamo riallacciato i rapporti e abbiamo rievocato i bei tempi assieme».

«Denny» continua McCartney «aveva talento e un gran senso dell’umorismo, ed era sempre pronto ad aiutare gli altri. Mancherà ai fan e verrà ricordato con affetto dagli amici. Le mie condoglianze e i miei migliori auguri alla moglie Elizabeth e famiglia. Pace e amore Denny. È stato un piacere conoscerti. Ci mancherai».