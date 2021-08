È morto Dennis Thomas dei Kool & the Gang

Dennis Thomas, co-fondatore dei Kool & the Gang, è morto a 70 anni. La band ha dato l’annuncio su Facebook:

«Dennis era conosciuto come la quintessenza del gruppo, amato per i suoi vestiti e per i suoi cappelli alla moda», si legge qui:

Thomas si unì ai fratelli Robert “Kool” Bell e Ronald Bell nel 1964. «Una grandissima personalità e allo stesso tempo una persona estremamente riservata. Dennis era il sassofonista, flautista, percussionista e anche cerimoniere agli spettacoli della band». Nel corso della sua carriera lunga quasi 60 anni, Thomas ha suonato in ogni album in studio di Kool & the Gang, compreso il loro 25esimo, Perfect Union, che uscirà il 20 agosto 2021.