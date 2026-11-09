È morto Del Casher, il chitarrista che ha contribuito a ideare il wah-wah

È morto Del Casher, chitarrista a cui si devono varie innovazioni tra cui il pedale wah-wah. Aveva 88 anni. La notizia è stata data ieri da Tmz, anche se l’uomo è morto il 1° ottobre a causa di un tumore. Il suo vero nome era Delton Kacher ed era nato a Hammond, Indiana. Parallelamente all’attività di musicista al fianco di Gene Autry, Lawrence Welk e i Three Suns, amava sperimentare con tecniche e tecnologie per rendere distintivo il suono della sua chitarra elettrica.

L’invenzione più rilevante a cui ha contribuito è il pedale wah-wah, anche se non lo ha realizzato tecnicamente. L’idea è nata negli anni ’60, mentre suonava con la Vox Ampliphonic Orchestra, creata dalla Thomas Organ Company per pubblicizzare gli amplificatori Vox. Casher si è domandato se fosse possibile ottenere un suono di chitarra simile a quello di una tromba e di un trombone, come nel famoso glissando della Rhapsody in Blue di George Gershwin, con in più la possibilità di attenuarlo mentre si suona, come se ci fosse una sordina.

L’effetto wah-wah è stato realizzato da Bradley J. Plunkett sotto forma di manopola, ma è stata di Casher l’intuizione di trasformarlo in un pedale in modo che potesse essere utilizzato dai chitarristi. Noto inizialmente come Cry Baby per il suono caratteristico, il pedale wah-wah è stato presentato attraverso una registrazione di dimostrazione fatta da Casher e portata sotto forma di 45 giri ai negozi di strumenti musicali.

1967 CRYBABY WAH-WAH DEMO RECORD (Del Casher)

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Il wah-wah è stato commercializzato nel 1967, ma non è stato un successo immediato. Frank Zappa lo aveva utilizzato l’anno prima, quando Casher aveva suonato per una sera coi Mothers of Invention. E proprio Zappa lo ha regalato a Jimi Hendrix, che lo ha fatto entrare nella storia della musica usandolo in Electric Ladyland e in pezzi come Voodoo Child, Burning of the Midnight Lamp, All Along the Watchtower. È del 1967 anche Tales of Brave Ulysses dei Cream, dove il wah-wah viene utilizzato da Eric Clapton.

Negli anni seguenti il wah-wah è diventato uno dei suoni usati dai grandi chitarristi rock, da Jimmy Page a Tony Iommi e David Gilmour e non solo. Il primo singolo col suono del wah-wah ad arrivare in vetta alla classifica americana è stato Theme From Shaft di Isaac Hayes del 1971, pezzo peraltro vincitore anche di un Oscar.

Theme From Shaft (Remastered 2009)

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A Del Casher sono attribuiti anche contributi alla creazione dell’Ecco-Fonic e della Fender Electronic Echo Chamber. Ha lavorato con Elvis Presley ed è apparso nel suo film del 1964 Il cantante del luna park, oltre a comporre colonne sonore.

«Mi gratifica sapere di esserci stato fin dal principio», raccontava al New York Times nel 2011. «Vorrei soltanto che di tanto in tanto i chitarristi si ricordassero di me. Chiedo solo questo: ricordatevi di me».

The Jimi Hendrix Experience: Burning Of The Midnight Lamp

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Da Rolling Stone US.