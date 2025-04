È morto David Thomas, voce dei Pere Ubu

È morto a 71 anni David Thomas, la voce dei Pere Ubu.

Il cantante – che in carriera ha lavorato anche con i Rocket From The Tombs, oltre a numerosi progetti solisti – è venuto a mancare ieri a Brighton & Hove, in Inghilterra, circondato dalla sua famiglia. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato apparso sui social della band. La morte è giunta dopo una lunga malattia.

«È morto nella sua città, con a fianco la moglie e la figliastra. Gli MC5 suonavano alla radio», si legge dal comunicato. «David Thomas e la sua band stavano registrando un nuovo album. Sapeva sarebbe stato il suo ultimo. Continueremo a lavorare per concludere il disco per rendere la sua ultima musica accessibile a tutti. A parte questo, ci ha lasciato le istruzioni per gestire il catalogo delle registrazioni dei concerti da pubblicare sulla pagina Bandcamp. La sua autobiografia era quasi terminata, ma la finiremo per lui».

Il comunicato finisce poi con una stessa citazione di Thomas: «Il mio nome è David Fucking Thomas e sono il cantante della migliore band di rock and roll del mondo».