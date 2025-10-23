È morto David Ball dei Soft Cell

David Ball, la metà produttiva del rivoluzionario duo synth-pop degli anni Ottanta Soft Cell, ricordato soprattutto per la celebre cover New Wave del 1981 di Tainted Love, è morto mercoledì per cause naturali. Aveva 66 anni.

«Sarà sempre amato dai fan dei Soft Cell che amano la sua musica, e la sua musica e la sua memoria continueranno a vivere», ha dichiarato il cantante Marc Almond in un comunicato. «In ogni momento, da qualche parte nel mondo, qualcuno starà trovando piacere nell’ascoltare una canzone dei Soft Cell. Grazie Dave per essere stato una parte immensa della mia vita e per la musica che mi hai dato. Non sarei dove sono senza di te».

Soft Cell - Tainted Love (Official Music Video)

Guarda questo video su YouTube

Quando i Soft Cell si sciolsero a metà degli anni Ottanta, Ball fondò il gruppo di musica dance elettronica The Grid insieme a Richard Norris, con cui realizzò nel 1994 la hit mondiale Swamp Thing.

«Dave ha rappresentato una parte enorme della mia vita musicale per moltissimi anni», ha dichiarato Norris. «Essere in un duo è diverso che far parte di una band: il legame è molto più stretto. Con noi era proprio così. Abbiamo vissuto insieme esperienze incredibili, straordinarie, piene di vita. Grazie, Dave. Grazie per i bei momenti, per le risate infinite, per la tua amicizia incrollabile. E soprattutto, grazie per la musica».

The Grid - Swamp Thing (Official Music Video)

Guarda questo video su YouTube

I Soft Cell nacquero nel 1977, quando Ball e Almond si conobbero come studenti d’arte al Politecnico di Leeds. Prima ancora di diventare amici, Ball conosceva già la fama di Almond nel campus come artista performativo provocatorio. «Il suo pezzo principale si chiamava Mirror Fucking», raccontò Ball al Guardian nel 2017. «Si metteva nudo davanti a uno specchio a figura intera, si spalmava addosso del cibo per gatti e si scopava da solo. Suscitava un bel po’ di reazioni. Mi aveva sentito armeggiare con un sintetizzatore e mi chiese di comporre la musica per le sue performance. Da lì nacquero canzoni vere e proprie. A Leeds tutti erano fissati con sonorità cupe e apocalittiche, ma noi volevamo fare qualcosa di più vitale».

I due iniziarono a esibirsi nei primi concerti al Leeds Warehouse, dove Almond lavorava al guardaroba. «È stato quello il nostro primo vero colpo di fortuna», ricordò Ball al Yorkshire Evening Post nel 2021. «Pensavamo di essere milionari! Tipo: accidenti, possiamo davvero guadagnarci qualcosa da questa cosa».

SOFT CELL – Mutant Moments E.P. – 1980 – Full 7'' EP [Unofficial vinyl]

Guarda questo video su YouTube

Fu la madre di Ball a prestar loro 400 sterline per registrare il primo EP, Mutant Moments, nel 1980. Nello stesso anno si esibirono al Futurama Festival alla Queens Hall. Nel backstage, Ball consegnò una copia dell’EP al DJ di BBC Radio 1 John Peel, che la trasmise in radio. Poco dopo, i Soft Cell firmarono con l’etichetta indipendente Some Bizarre. «Quello fu davvero l’inizio di tutto», ricordò Ball. «Poi la strada si fece lunga e piena di insidie».

Una tappa cruciale di quel percorso arrivò quando Almond sentì un DJ del Warehouse mettere Tainted Love, originariamente registrata nel 1964 dalla cantante soul Gloria Jones. Ball e Almond decisero di reinterpretarla. «Quando iniziammo a lavorarci, ci sembrava contorta e strana», raccontò Ball. «E questo ci piaceva. Eravamo una coppia bizzarra: Marc, questo ragazzo gay truccato; e io, un tipo grande e grosso che sembrava una guardia del corpo».

Tainted Love uscì poche settimane prima del debutto di MTV, nell’estate del 1981. Il tempismo fu perfetto: la nuova rete era affamata di contenuti e trasmise il video senza sosta. La canzone schizzò in vetta alle classifiche di mezzo mondo, trascinando con sé le vendite dell’album di debutto, Non-Stop Erotic Cabaret.

Soft Cell - Bedsitter (Video) HD

Guarda questo video su YouTube

I singoli successivi — Bedsitter, Say Hello, Wave Goodbye, Torn e What — furono grandi successi in Inghilterra, ma ebbero scarso riscontro negli Stati Uniti. I Soft Cell si sciolsero nel 1984 dopo altri due album. Quattro anni più tardi Ball formò i Grid insieme a Norris: il progetto lo tenne impegnato per tutti gli anni Novanta, finché la nostalgia per gli anni Ottanta non lo spinse a riunirsi con Almond e a riformare i Soft Cell nel 2000.

Soft Cell - Tainted Love / Where Did Our Love Go (Radio 2 in the Park 2023)

Guarda questo video su YouTube

Il duo tornò a esibirsi regolarmente nei festival dedicati agli anni Ottanta in tutta Europa e pubblicò Cruelty Without Beauty nel 2002 e Happiness Not Included nel 2022. Il loro ultimo concerto si è tenuto il 16 agosto al Rewind Festival di Henley-on-Thames, in Inghilterra, insieme a UB40, ABC, Squeeze e Big Country.

I Soft Cell avevano anche appena terminato un nuovo album. «È terribilmente triste, perché il 2026 doveva essere per lui un anno pieno di entusiasmo e nuovi progetti», ha aggiunto Almond. «Trovo un po’ di conforto nel sapere che ha potuto ascoltare il disco finito e che ne era davvero orgoglioso. La musica di Dave è più viva che mai: i suoi ritornelli e le sue melodie restano inconfondibilmente Soft Cell, ma lui riusciva sempre a portare tutto a un livello successivo».

«Era un genio musicale meravigliosamente brillante, e abbiamo condiviso un viaggio lungo quasi cinquant’anni», ha continuato. «All’inizio eravamo insopportabili, due studenti d’arte testardi che volevano fare le cose a modo loro, anche quando era quello sbagliato. Eravamo ingenui e facevamo errori, ma non li vedevamo come tali: per noi era tutto parte dell’avventura. Io e Dave siamo sempre stati molto diversi, ma forse è proprio per questo che tra noi la chimica ha funzionato così bene».

Da Rolling Stone US