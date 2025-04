È morto Dave Allen dei Gang of Four

Dave Allen, bassista dei Gang of Four, è morto all’età di 69 anni. La notizia è stata data dal suo compagno di band, il batterista Hugo Burnham, che ha svelato come il musicista soffrisse di un principio di demenza da qualche anno.

«È il nostro amico e brillante musicista Dave Allen è morto sabato mattina. Era a casa circondato dalla sua famiglia», si legge nel messaggio di Allen. «Negli ultimi anni Dave ha sofferto dei principi della demenza, un periodo difficile per sua moglie Paddy, suo figlio e i suoi amici più stretti. Il nostro amore e i nostri pensieri vanno a loro».

«Io e Jon siamo andati a trovarlo passando uno splendido pomeriggio con lui e la sua famiglia. Abbiamo parlato e riso per ore, scambiandoci ricordi importanti del tempo passato assieme. Le nostre vite si sono incrociate per mezzo secolo. Siamo stati davvero felici di avere Ace of Bass nelle nostre vite».

«Sappiamo che Dave avrebbe solo voluto salire sul palco con noi a Portland per il nostro tour di addio negli Stati Uniti. Ma ora è impossibile. Addio caro amico».