È morto Daniel Johnston, il cantautore outsider icona del folk che ha ispirato Kurt Cobain, Matt Groening e Tom Waits. Secondo la ricostruzione dell’Austin Chronicle, la causa della morte sarebbe un attacco cardiaco. Aveva solo 58 anni.

Negli ultimi tempi la salute di Johnston era molto peggiorata a causa di una caduta e di un cambiamento delle medicine che doveva prendere per la schizofrenia e il disordine bipolare con cui ha sempre combattuto.

Johnston scriveva canzoni calorose, semplici e commoventi sull’amore e le vicende della sua vita quotidiana. Nei suoi brani più belli – Life in Vain, True Love Will Find You in the End, Walking the Cow – la sua voce era commovente e onesta, due caratteristiche che hanno conquistato musicisti e artisti di tutto il mondo. Agli MTV Video Music Award del 1992, Kurt Cobain (che in molte interviste sosteneva che Johnston fosse tra “i migliori cantautori del mondo) indossò una maglietta con la copertina di Hi, How Are You, e musicisti come Flaming Lips, Death Cab for Cutie, Bright Eyes e Beck hanno suonato delle cover.

“Ad alcuni piaccio molto, altri mi prendono in giro e pensano che io sia un fenomeno da baraccone”, disse a Rolling Stone nel 1994. “Ero messo in mezzo come se fossi un totale psicopatico. Non un killer o cose del genere. Più un orsacchiotto bizzarro… ma se la gente mi prende in giro e si diverte a farlo, allora va bene così, davvero. Li sto intrattenendo. Forse sono più simile a un comico di quanto pensino”.