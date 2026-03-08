È morto Country Joe McDonald

È morto a 84 anni Country Joe McDonald, cantautore e figura simbolo della controcultura rock americana degli anni Sessanta. Il musicista, all’anagrafe Joseph Allen McDonald, nato nel 1942 a Washington, si è spento oggi, 7 marzo 2026 a Berkeley, in California, a causa di complicazioni legate al morbo di Parkinson.

McDonald è stato frontman e cofondatore dei Country Joe and the Fish, una delle band più rappresentative della scena psichedelica di San Francisco. Il gruppo si è distinto negli anni Sessanta con un rock intriso di folk, satira e impegno politico, diventando una delle voci musicali più esplicite contro la guerra in Vietnam.

Il suo nome resta indissolubilmente legato a I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag, feroce canzone di protesta diventata un inno del movimento pacifista. Il brano raggiunse una fama mondiale grazie alla celebre esibizione di McDonald al festival di Woodstock del 1969, quando guidò centinaia di migliaia di spettatori nel provocatorio Fish Cheer, uno dei momenti più iconici della storia del rock e della controcultura americana.

Dopo lo scioglimento dei Country Joe and the Fish, McDonald ha proseguito una lunga carriera solista pubblicando decine di dischi e mantenendo un forte impegno politico e civile nella sua musica. Con il suo sarcasmo militante e la sua chitarra acustica, è stato una delle voci più riconoscibili della generazione di Woodstock, capace di trasformare il rock in un linguaggio di protesta e coscienza politica.