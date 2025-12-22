È morto Chris Rea

«È con immensa tristezza che annunciamo la morte dell’amato Chris. Si è spento serenamente in ospedale nelle prime ore di oggi dopo una breve malattia, circondato dalla famiglia». Con queste parole un portavoce ha annunciato la morte di Chris Rea. Il cantautore e chitarrista inglese aveva 74 anni. Lascia la moglie Joan Lesley e le figlie Josephine e Julia.

La voce lievemente ruvida e lo stile chitarristico al contrario decisamente soft, ma pur sempre mutuato al rock-blues, ne hanno assicurato il successo soprattutto a cavallo tra gli anni ’80 e i ’90. La sua musica melodiosa e patinata, ma ben eseguita, attirava ammiratori, a milioni, e detrattori.

Nato il 4 marzo 1951 a Middlesbrough, figlio di un padre italiano originario di Arpino in provincia di Frosinone e di una madre irlandese, è stato profondamente influenzato dai bluesman storici e a lui contemporanei che suonavano la slide guitar. La prima hit è Fool (If You Think It’s Over), tratta dall’album di debutto del 1978, ma il boom è del 1985 con l’album Shamrock Diarie e il singolo Josephine che finirà per definirne lo stile pop-rock patinato.

Non meno popolare è On the Beach, singolo e album del 1986, sull’onda dei quali si esibisce a San Siro all’interno del festival Milano Suono (nel 1994 ha partecipato a un altro grande festival italiano in un’epoca in cui di festival non ce n’erano dalle nostre parti, Sonoria). Il suo album di maggiore successo è The Road to Hell del 1989. Non meno nota la canzone natalizia del 1988 Driving Home for Christmas, contenuta anche nella antologia uscita un paio di mesi fa The Christmas Album. Il suo ultimo album in studio è One Fine Day del 2019.

Dal cancro al pancreas all’ictus del 2016, passando per ulcere, il diabete e una lunga serie di operazioni, Rea ha dovuto affrontare molti problemi di salute. «Continuerò finché ne sarò in grado», diceva una quindicina di anni fa. «Mi dà una ragione per vivere e respirare. Adoro stare in tour. Non vorrei mai smettere. Sarebbe il lavoro più bello del mondo, se solo avessi un corpo diverso».