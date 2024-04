È morto Chris Cross, «il collante che teneva assieme gli Ultravox»

È morto Chris Cross. Il bassista, tastierista e co-autore degli Ultravox è mancato il 25 marzo, ma la notizia è stata resa nota solo ieri. Aveva 71 anni.

Cross faceva parte sia della formazione di maggior successo della band, quella con Midge Ure, ma anche della precedente con John Foxx alla voce. I membri del gruppo si dividevano i crediti delle canzoni e Cross è quindi co-autore di hit come Vienna e Dancing with Tears in My Eyes. Ha partecipato anche alla reunion del 2008.

Oggi il leader del gruppo Midge Ure lo ricorda così: «Abbiamo lavorato assieme, suonato assieme, fatto musica e diretto video assieme. Oltre ad essere compagni negli Ultravox, abbiamo fatto subito amicizia. E anche se abbiamo passato tanti anni lontani l’uno dall’altro, siamo riusciti a riprendere da dove c’eravamo lasciati, come se il tempo non fosse passato».

«Eri il collante che teneva assieme la band. Eri la logica nella follia e la follia nelle nostre vite. È stato bello conoscerti e crescere con te. Sei amato e ci manchi, vecchio amico».