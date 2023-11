È morto Charlie Dominici, ex cantante dei Dream Theater

“Siamo devastati per la notizia della scomparsa dell’ex cantante dei Dream Theater, Charlie Dominici”, si legge sull’account Instagram del gruppo progressive metal statunitense.

“Charlie è stato la voce del nostro album di debutto, When Dream And Day Unite, registrato nel 1988. Oltre ad essere un grande cantante, era un cantautore incredibilmente talentuoso, un musicista a tutto tondo sia alla chitarra che alle tastiere, e un amico anche dopo il suo addio alla band. La scomparsa inaspettata di Charlie è una perdita tremenda per tutti i membri della famiglia Dream Theater e vogliamo fare le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Dominici durante questo momento così difficile”.

Dominici entrò a fare parte dei Dream Theater nel 1987 sostituendo Chris Collins. E con lui il gruppo incise l’anno successivo l’album d’esordio When Dream and Day Unite, pubblicato dalla Mechanic Records. Dopo alcuni concerti a sostegno del disco però il cantante fu congedato (pare per doti vocali non proprio all’altezza) ma rimase sempre in contatto con gli ex compagni di band, ormai diventati amici, tornando anche ad esibirsi con loro il 6 marzo 2004 in occasione del 15esimo anniversario di When Dream and Day Unite.