È morto Brian James dei Damned

È morto ieri Brian James, chitarrista e fondatore dei Damned. È stato un membro chiave della band nei primi anni del punk, ai tempi del singolo pionieristico New Rose del 1976 e degli album Damned Damned Damned e Music for Pleasure del 1977.

Nato il 18 febbraio 1955, James ha suonato tra gli altri gruppi con i London SS, da cui sono passati anche Tony James (Generation X, Sigue Sigue Sputnik) e Mick Jones (Clash), per poi entrare a far parte dei Damned. È l’autore del primo singolo New Rose. Pubblicato nell’ottobre 1976, il 45 giri prodotto da Nick Lowe (con Help! dei Beatles su lato B) è uno dei primi singoli punk inglesi e inserisce di forza i Damned nella scena londinese sconquassata dai Sex Pistols, con cui vanno in tour.

Brian James ha segnato la scrittura di Damned Damned Damned e Music for Pleasure i cui produttori dicono molto dell’ampiezza dei gusti del gruppo: il primo è infatti prodotto da Nick Lowe, il secondo da Nick Mason dei Pink Floyd.

Dopo aver lasciato i Damned, James ha suonato con un suo gruppo, i Tanz Der Youth, è entrato a fine anni ’70 nella band di Iggy Pop, ha collaborato con molti e vari artisti, ma soprattutto ha contribuito alla nascita dei Lords of the New Church negli anni ’80.

Ha continuato a suonare tra reunion più o meno estemporanee dei Damned e dei Lords, dischi solisti, colonne sonore, i Dripping Lips e supergruppi come i Racketeers con Wayne Kramner (MC5), Stewart Copeland (Police), Duff McKagan (Guns N’ Roses) e Clem Burke (Blondie).

The Damned - New Rose (Official HD video)

James ha rappresentato una delle figure chiave del punk londinese anni ’70, ma quello stile non ne ha mai definito pienamente l’identità. «Quando ho incontrato Brian James» ci ha detto tempo fa Captain Sensible a proposito della nascita dei Damned «mi fece sentire un po’ di pezzi, fra cui New Rose, con una chitarra acustica. Mi fece sentire praticamente tutti i pezzi del primo disco in questo appartamento nel nord di Londra e ho pensato che i pezzi fossero fichissimi e che volevo far parte della band. Sono entrato nella band ma nessuno mi ha mai detto “adesso saremo un gruppo punk”. Noi eravamo, fondamentalmente, una reazione al rock da stadio. La nostra idea era di suonare un rock’n’roll aggressivo, pieno di carattere, con testi che parlavano della working class».

Nel 2020 è stata annunciata una reunion della formazione originale dei Damned composta, oltre che da James, da Dave Vanian alla voce, Captain Sensible al basso e Rat Scabies alla batteria. Causa Covid, si è concretizzata solo nel 2022, come testimonia il live uscito l’anno scorso AD 2022 – Live in Manchester.

«Siamo scioccati nell’apprendere che il fondatore dei Damned, il nostro grande amico Brian James, se n’è andato», scrive Captain Sensible su X. «Era una persona adorabile e mi sento fortunato ad averlo incontrato anni fa e che mi abbia scelto, per qualche ragione, per aiutarlo nella ricerca della rivoluzione musicale che è diventata nota come punk. Cheers BJ! ».