È morto Brad Arnold, cantante dei 3 Doors Down

È morto a 47 anni Brad Arnold, cantante dei 3 Doors Down. Se n’è andato sette mesi dopo aver annunciato di avere un cancro in stadio avanzato. La notizia è arrivata ieri tramite i canali social della band: «Con sua moglie Jennifer e la famiglia accanto, se n’è andato tranquillo nel sonno, circondato dalle persone che amava, dopo aver combattuto contro il cancro».

«Da fondatore, cantante e primo batterista dei 3 Doors Down, Brad ha segnato il rock degli anni 2000, mischiando il post-grunge con testi diretti che arrivavano dritti alla gente comune», si legge nel messaggio. «La sua musica è andata oltre i concerti, ha creato momenti di condivisione, gioia e fede che resteranno vivi oltre i palchi su cui ha suonato».

A maggio del 2025 Arnold aveva raccontato di avere un cancro ai reni al quarto stadio che si era esteso ai polmoni. «Non è una bella notizia», aveva detto in un video ai fan. «Ma sapete una cosa? Abbiamo un Dio grande e può superare tutto. Quindi non ho paura. Davvero, non mi spaventa per niente».

Aveva aggiunto che la band sarebbe stata costretta ad annullare il tour estivo, chiedendo ai fan di «pregare per me» ascoltando It’s Not My Time dei 3 Doors Down, brano uscito nel 2008. «Sarà dura, abbiamo bisogno di chi ci sostiene!».

Arnold aveva fondato i 3 Doors Down nel 1996 con gli amici di liceo Matt Roberts (chitarra) e Todd Harrell (basso) a Escatawpa, la loro città. All’inizio faceva sia il cantante che il batterista. L’anno dopo hanno registrato il primo demo con Kryptonite, che Arnold disse di aver scritto quando frequentava ancora al liceo. Il pezzo è diventato popolare nelle radio del Sud, attirando l’attenzione le major.

Kryptonite fu ri-registrata nel 1999 e, a gennaio 2000, il singolo è volato al terzo posto della Billboard Hot 100. Inclusa nel primo album The Better Life, la canzone è stata la prima di tante hit firmate da Arnold e soci: Loser, Duck and Run, Be Like That. Nonostante Napster e gli mp3 stessero già colpendo le vendite, The Better Life ha venduto 7 milioni di copie e ha raggiunto il settimo posto in classifica.

Nel secondo disco, Away from the Sun del 2002, Arnold ha mollato la batteria per concentrarsi sul canto. Al suo posto è arrivato Josh Freese. L’album, poi certificato multiplatino, comprendeva hit come When I’m Gone, la title track e Here Without You.

I 3 Doors Down sono arrivati in vetta alla Billboard 200 con Seventeen Days nel 2005, e ci sono tornati con il disco omonimo del 2008. Ma Time of My Life del 2011 è stato l’ultimo con Arnold e i membri originali Roberts e Harrell: Roberts ha lasciato per problemi di salute, Harrell è stato allontanato dal gruppo dopo essere stato accusato di omicidio stradale nel 2013.

Arnold ha guidato i 3 Doors Down per altri dieci anni. La band ha fatto uscire solo un altro album — Us and the Night nel 2016 — ma ha continuato a suonare dal vivo, tra cui l’esibizione per la festa d’insediamento di Trump nel gennaio 2017 che divise i fan. Arnold è il secondo membro originale dei 3 Doors Down a morire. Nel 2016 era morto per overdose Roberts, co-autore di Kryptonite.

