È morto Bill Rieflin, batterista di King Crimson, R.E.M., Ministry

È morto Bill Rieflin. Il batterista dei Ministry, che più di recente aveva suonato coi King Crimson, aveva 59 anni. La causa della morte non è ancora nota. È stato Krist Novoselic, bassista dei Nirvana, a dare la notizia su Twitter: “È triste apprendere della morte di Bill Rieflin. Una persona retta e un musicista eccellente”.

So sorry to hear of Bill Rieflin passing away. A straight up person and excellent musician. — Krist Novoselić (@KristNovoselic) March 24, 2020

La notizia è stata confermata dalla cantante e attrice Toyah Willcox, moglie di Robert Fripp dei King Crimson: “Il nostro caro, magnifico Bill Rieflin ha lasciato questo mondo”.

Our dear wonderful Bill Rieflin flew from this world today. Much loved HUMAN and member of King Crimson. Family by his side. Forever in our hearts. #billrieflin pic.twitter.com/Z4FkM74X1X — Toyah Willcox (@toyahofficial) March 24, 2020

Bill Rieflin era nato nel 1960 a Seattle. Aveva iniziato suonando con band locali della scena post punk come Telepaths, Tupperwares e soprattutto Blackouts. Si era poi unito ai Ministry, una delle band chiave dell’industrial anni ’80-90. Aveva suonato anche con i R.E.M., sia in studio che dal vivo, e in alcuni progetti di Peter Buck e del loro chitarrista aggiunto Scott McCaughey, i Minus 5 e più recentemente i Filty Friends. Dal 2013 al 2016 ha fatto parte dei King Crimson. La moglie, la pittrice Francesca Sundsten, era morta nell’estate del 2019 a causa di un linfoma.